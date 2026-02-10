Звезда «Горничной» Сидни Суини вышла в свет в платье Мэрилин Монро с декольте

Знаменитость посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия молочное платье Ceil Chapman с декольте, в котором Мэрилин Монро появилась на обложке журнала Life в 1952 году. Артистка дополнила образ кожаными бежевыми туфлями на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.