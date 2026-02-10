Звезда «Горничной» Сидни Суини вышла в свет в платье Мэрилин Монро с декольте

Звезда «Горничной» и актриса Сидни Суини вышла в свет в платье кинодивы Мэрилин Монро. Об этом сообщает издание Page Six.
Знаменитость посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса выбрала для закрытого мероприятия молочное платье Ceil Chapman с декольте, в котором Мэрилин Монро появилась на обложке журнала Life в 1952 году. Артистка дополнила образ кожаными бежевыми туфлями на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Ранее Сидни Суини вышла на публику с новым возлюбленным в Лос-Анджелесе.