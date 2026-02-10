В нескольких километрах от станции расположены остатки советской военной базы. Это царство ржавых бочек, скелетов радиолокационных антенн и разваливающихся казарм, смытых в море штормами. На одной из таких антенн крутится, словно на карусели, главный герой Павел в одной из ключевых сцен. Эта локация служит визуальной метафорой распада, забвения и гигантского техногенного шрама на лице Арктики. Контраст между относительно обжитым миром метеостанции и этой постапокалиптической пустошью усиливает ощущение тотального одиночества и хрупкости человеческого присутствия в этих широтах.