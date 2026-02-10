История двух мужчин, молодого практиканта Павла (Григорий Добрыгин) и бывалого начальника Сергея (Сергей Пускепалис), запертых на краю земли, разворачивается в условиях абсолютной изоляции. Их конфликт и молчаливое противостояние подпитываются не только личными драмами, но и давлением бескрайней, безмолвной Арктики, что делает вопрос о том, где снимали фильм «Как я провел этим летом», ключевым для понимания его атмосферы.
Города, места и локации, где снимали «Как я провел этим летом»
Фильм целиком снимался на территории, прилегающей к метеостанции «Валькаркай». Это единые пространство, разделенное на две смысловые зоны, которые отражают внутренний мир героев.
Полярная метеостанция «Валькаркай» (остров Аарчым)
Действующая гидрометеорологическая станция, основанная в 1935 году, стала главной и практически единственной локацией. В фильме она фигурирует как вымышленный остров Аарчым, который получил свое название в честь местной собаки. Станция — это капсула советской эпохи: старые деревянные здания, ручное ведение наблюдений, рация как единственная связь с миром. Съемочная группа жила и работала бок о бок с настоящими полярниками, используя их быт и рабочие помещения без существенных декорационных изменений. Тесные комнаты, коридоры и метеоплощадка создают ощущение ловушки, подчеркивая психологическую напряженность между героями.
Заброшенная военная часть (радарная рота ПВО)
В нескольких километрах от станции расположены остатки советской военной базы. Это царство ржавых бочек, скелетов радиолокационных антенн и разваливающихся казарм, смытых в море штормами. На одной из таких антенн крутится, словно на карусели, главный герой Павел в одной из ключевых сцен. Эта локация служит визуальной метафорой распада, забвения и гигантского техногенного шрама на лице Арктики. Контраст между относительно обжитым миром метеостанции и этой постапокалиптической пустошью усиливает ощущение тотального одиночества и хрупкости человеческого присутствия в этих широтах.
Интересные факты о фильме «Как я провел этим летом»
Съемки на краю земли стали настоящим испытанием для всей группы и подарили истории множество уникальных деталей.
Почти все предметы в кадре — от приборов на метеоплощадке до посуды в комнатах — настоящее имущество станции. Актерам не пришлось вживаться в быт полярников — они в нем жили на протяжении всех трех месяцев съемок.
Чтобы сплотить коллектив, актеры Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин вместе с режиссером Алексеем Попогребским построили баню. После первой же успешной проверки ее за считанные минуты полностью уничтожил штормовой ветер, наглядно продемонстрировав мощь арктической стихии.
Безопасность группы постоянно находилась под угрозой из-за белых медведей. Как вспоминал Алексей Попогребский, на съемках были моменты, когда медведица с медвежатами перекрывала дорогу, а позднее голодный медведь-подросток осаждал охотничий домик, где ночевала часть группы. Эти встречи добавили фильму документальной достоверности.
Несмотря на стереотипы о суровых полярниках, «Как я провел этим летом» — первый фильм Попогребского, где герои не пьют и не курят. Сам режиссер отмечал, что в реальных условиях Крайнего Севера от алкоголя «вата в голове» наступает слишком быстро, мешая работе.
Во время съемок группу неоднократно посещали белые медведи, что в кинематографической среде считается доброй приметой. Ирония судьбы: на Берлинском кинофестивале, эмблемой которого является медведь, картина получила сразу три главных приза — «Серебряных медведей».
Выбор места съемок определил не только визуальный ряд, но и сам дух фильма. «Валькаркай» перестала быть фоном, став полноправным участником действия, чье безмолвие, простор и суровость доводят человеческий конфликт до предела, превращая его из бытового в экзистенциальный.