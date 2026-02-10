Они убеждают жителей, что время нужно беречь: меньше общаться, не тратить его на бесполезные мечты и хобби. Город погружается в унылую, эффективную рутину, теряя краски и эмоции. Поняв, что происходит, Момо вместе с черепахой-предсказательницей Кассиопеей отправляется в путешествие, чтобы найти Хранителя времени и вернуть людям украденные моменты жизни.