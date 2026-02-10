Фильм «Момо» — это долгожданная экранизация одноименного романа немецкого писателя Михаэля Энде, автора «Бесконечной истории». Картина, снятая режиссером Кристианом Диттером, обещает перенести зрителей в мир, где время становится главной ценностью и оружием. В статье рассказываем, когда картина выйдет в России, кто исполнил главные роли и о чем будет история.
Когда выйдет фильм «Момо»
В российский прокат фэнтезийная драма «Момо» выйдет 26 февраля 2026 года. Картина является международным проектом, и ее мировая премьера состоялась раньше — 2 октября 2025 года. Первоначально российская премьера была запланирована на декабрь 2025-го, но позже была перенесена. Дистрибьютором фильма в России выступает компания «Экспонента».
Кто снимается в фильме «Момо»
В проекте собрался впечатляющий международный актерский ансамбль, сочетающий признанных звезд и талантливых молодых актеров.
Алекса Гудолл исполняет главную роль девочки-сироты Момо, чей дар слушать и вдохновлять людей становится оружием против бездушия. Актриса известна по сериалам «Агентство "Локвуд и компания"» и «Час дьявола».
Мартин Фриман («Шерлок», «Фарго») воплотил на экране Мастера Хора (Хранителя времени), мудрого и загадочного союзника Момо.
Лора Хэддок («Стражи Галактики») и Ким Бодния («Девушка и море», «Ведьмак») играют ключевые роли жителей города, чьи жизни меняются с появлением серых господ.
Также в фильме заняты Клас Банг («Дитя джунглей», «Мастер и Маргарита»), Аралойин Ошунреми («Трепет сердца») Давид Шюттер («Уроки фарси») и другие актеры.
О чем будет фильм «Момо»
Девочка-сирота Момо обладает удивительным талантом — она умеет по-настоящему слушать, заставляя людей раскрываться, мечтать и находить радость в простых вещах. Ее размеренная жизнь в развалинах амфитеатра рушится, когда в городе появляются таинственные серые господа из «Сберегательной кассы времени».
Они убеждают жителей, что время нужно беречь: меньше общаться, не тратить его на бесполезные мечты и хобби. Город погружается в унылую, эффективную рутину, теряя краски и эмоции. Поняв, что происходит, Момо вместе с черепахой-предсказательницей Кассиопеей отправляется в путешествие, чтобы найти Хранителя времени и вернуть людям украденные моменты жизни.
Интересные факты о фильме «Момо»
Работа над экранизацией такого классического произведения всегда сопровождается любопытными деталями.
«Момо» — вторая по известности книга Михаэля Энде после «Бесконечной истории». Оба произведения объединяет глубокая философская подоплека, упакованная в форму детского фэнтези. Если «Бесконечная история» говорила о силе воображения, то «Момо» — о ценности времени и человеческих отношений.
Режиссером выступил Кристиан Диттер, известный прежде всего камерными романтическими комедиями («С любовью, Рози», «Подарок»). «Момо» стала для него первой крупной работой в жанре масштабного семейного фэнтези, что вызывает особый интерес к его режиссерской трактовке.
Аллегория о серых господах, крадущих время под лозунгами эффективности, сегодня звучит особенно остро. Фильм невольно становится комментарием к эпохе тотальной занятости, цифровизации и выгорания, делая эту историю удивительно современной.