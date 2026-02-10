Звезда сериала «Кухня» раскрыла секрет идеального подарка для своего возлюбленного

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович призналась kp.ru, что молчание стало бы идеальным подарком для ее возлюбленного.
«Я бы сделала такой подарок — наконец замолчала бы и стала поменьше язвить и шутить», — рассказала артистка.
Знаменитость призналась, что сейчас находится в отношениях. Она не уточнила имя возлюбленного. Артистка была замужем дважды. Ее первым супругом был коллега Максим Онищенко. Второго мужа актриса скрывала. В последнем браке у актрисы родились двое сыновей — Герман и Савва. В 2024-м знаменитость сообщила о разводе с отцом своих детей.
«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — заявляла актриса.