Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Кухня» раскрыла секрет идеального подарка для своего возлюбленного

Актриса Федорович назвала молчание идеальным подарком для своего избранника
Валерия Федорович на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Валерия Федорович на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович призналась kp.ru, что молчание стало бы идеальным подарком для ее возлюбленного.

«Я бы сделала такой подарок — наконец замолчала бы и стала поменьше язвить и шутить», — рассказала артистка.

Знаменитость призналась, что сейчас находится в отношениях. Она не уточнила имя возлюбленного. Артистка была замужем дважды. Ее первым супругом был коллега Максим Онищенко. Второго мужа актриса скрывала. В последнем браке у актрисы родились двое сыновей — Герман и Савва. В 2024-м знаменитость сообщила о разводе с отцом своих детей.

«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — заявляла актриса.