Актриса Поргина объяснила ажиотаж вокруг первого спектакля с Ефремовым после УДО

«Зрители по нему соскучились. Все мы знаем его историю, как он сбил человека, как говорил какую-то иногда дребедень, когда его арестовали, потому что не знал, как себя вести. Теперь он понимает всю ответственность своего положения. У него же дети, которые носят его фамилию. Они будут смотреть на него. Я уверена, что он сейчас будет работать очень хорошо. Он ведь заявил, что больше не будет пить. Ну и слава богу! Будем надеяться на это. Я недавно видела его сестру, она с нами рядом живет, хотела узнать, как называется спектакль с Ефремовым. Надо посмотреть его обязательно», — отметила Поргина.