Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Кутюр»: дата выхода и другие подробности

Фильм «Кутюр», исследующий изнанку мира высокой моды, выходит в российский прокат
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Кутюр
Кадр из фильма «Кутюр»

Проект стал новым этапом в карьере французского режиссера Алис Винокур, известной по таким работам, как «Телохранитель» и «Проксима». Действие картины разворачивается во время Парижской недели моды, где переплетаются судьбы трех женщин. В статье рассказываем, когда фильм «Кутюр» выйдет на российские экраны и другие подробности. 

Когда выйдет фильм «Кутюр»

В российский прокат фильм выйдет 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступает компания Capella Film. Мировая премьера картины состоялась 7 сентября 2025 года в рамках фестиваля в Торонто.

Кто снимается в фильме «Кутюр»

Анджелина Джоли и Луи Гаррель в фильме Кутюр
Анджелина Джоли и Луи Гаррель в фильме «Кутюр»

В фильме собран сильный международный актерский состав, сочетающий голливудскую звезду и европейских артистов.

  • Анджелина Джоли играет Максин Уокер, американского режиссера, приехавшую в Париж снимать фильм о Неделе высокой моды.

  • Луи Гаррель исполнил роль оператора и давнего коллеги Максин, чьи профессиональные отношения с героиней Джоли перерастают в личные.

  • Аньер Аней, топ-модель из Южного Судана, дебютирует в кино в роли модели Ады, стремящейся изменить свою судьбу.

  • Элла Рамф играет визажистку Анжель, чья работа остается «за кадром» блестящих показов.

В значимых ролях также заняты Гаранс Марилье, Финнегэн Олдфилд и Венсан Линдон.

О чем будет фильм «Кутюр»

Кадр из фильма Кутюр
Кадр из фильма «Кутюр»

Сюжет строится вокруг трех женских судеб, столкнувшихся в эпицентре парижской Недели моды. Максин обнаруживает у себя рак груди, что заставляет ее пересмотреть жизнь и отношения. Ада пытается использовать шанс, который дает ей модельный бизнес, чтобы уйти от предопределенной участи. Анжель наблюдает за этим миром из-за кулис, будучи частью системы, но редко попадая в фокус внимания. Их истории — это исследование контраста между внешним гламуром и внутренними кризисами, вопрос о силе, уязвимости и цене выбора.

Интересные факты о фильме «Кутюр»

Создание фильма сопровождалось несколькими примечательными деталями.

  • Проект изначально носил рабочее название Stitches («Стежки»), что отсылало к шитью в моде и «зашиванию» личных ран.

  • Это первый англоязычный фильм Алис Винокур, снятый на двух языках — английском и французском.

  • Съемки проходили осенью 2024 года в Париже, частично — в реальной атмосфере показов.

  • Картина уже отмечена вниманием крупных фестивалей: она побывала на Торонто и Сан-Себастьяне.

Кадр из фильма Кутюр
Кадр из фильма «Кутюр»