Проект стал новым этапом в карьере французского режиссера Алис Винокур, известной по таким работам, как «Телохранитель» и «Проксима». Действие картины разворачивается во время Парижской недели моды, где переплетаются судьбы трех женщин. В статье рассказываем, когда фильм «Кутюр» выйдет на российские экраны и другие подробности.
Когда выйдет фильм «Кутюр»
В российский прокат фильм выйдет 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступает компания Capella Film. Мировая премьера картины состоялась 7 сентября 2025 года в рамках фестиваля в Торонто.
Кто снимается в фильме «Кутюр»
В фильме собран сильный международный актерский состав, сочетающий голливудскую звезду и европейских артистов.
Анджелина Джоли играет Максин Уокер, американского режиссера, приехавшую в Париж снимать фильм о Неделе высокой моды.
Луи Гаррель исполнил роль оператора и давнего коллеги Максин, чьи профессиональные отношения с героиней Джоли перерастают в личные.
Аньер Аней, топ-модель из Южного Судана, дебютирует в кино в роли модели Ады, стремящейся изменить свою судьбу.
Элла Рамф играет визажистку Анжель, чья работа остается «за кадром» блестящих показов.
В значимых ролях также заняты Гаранс Марилье, Финнегэн Олдфилд и Венсан Линдон.
О чем будет фильм «Кутюр»
Сюжет строится вокруг трех женских судеб, столкнувшихся в эпицентре парижской Недели моды. Максин обнаруживает у себя рак груди, что заставляет ее пересмотреть жизнь и отношения. Ада пытается использовать шанс, который дает ей модельный бизнес, чтобы уйти от предопределенной участи. Анжель наблюдает за этим миром из-за кулис, будучи частью системы, но редко попадая в фокус внимания. Их истории — это исследование контраста между внешним гламуром и внутренними кризисами, вопрос о силе, уязвимости и цене выбора.
Интересные факты о фильме «Кутюр»
Создание фильма сопровождалось несколькими примечательными деталями.
Проект изначально носил рабочее название Stitches («Стежки»), что отсылало к шитью в моде и «зашиванию» личных ран.
Это первый англоязычный фильм Алис Винокур, снятый на двух языках — английском и французском.
Съемки проходили осенью 2024 года в Париже, частично — в реальной атмосфере показов.
Картина уже отмечена вниманием крупных фестивалей: она побывала на Торонто и Сан-Себастьяне.