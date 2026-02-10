Сюжет строится вокруг трех женских судеб, столкнувшихся в эпицентре парижской Недели моды. Максин обнаруживает у себя рак груди, что заставляет ее пересмотреть жизнь и отношения. Ада пытается использовать шанс, который дает ей модельный бизнес, чтобы уйти от предопределенной участи. Анжель наблюдает за этим миром из-за кулис, будучи частью системы, но редко попадая в фокус внимания. Их истории — это исследование контраста между внешним гламуром и внутренними кризисами, вопрос о силе, уязвимости и цене выбора.