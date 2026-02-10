Ричмонд
Звезда «Ландышей» отреагировала на слухи о романе с Марком Богатыревым

Ника Здорик рассказала, какие отношения ее связывают с актером Богатыревым
Ника Здорик, фото: пресс-служба
Ника Здорик, фото: пресс-служба

Ника Здорик прокомментировала слухи о романе с Марком Богатыревым. После того, как актеров заметили вместе на публике, ряд СМИ опубликовали новости о романе 24-летней Здорик и 41-летнего Богатырева.

«Не сочиняйте! Мы с Марком 10 лет дружим и в одном театре росли», — высказалась актриса под одной из публикаций.

Марк Богатырев, фото: пресс-служба
Марк Богатырев, фото: пресс-служба

В декабре 2025 года Богатырев развелся со своей женой Татьяной Арнтгольц. Новости о том, что актер подал на развод, появились в середине ноября 2025 года. Однако он в беседе с журналистами их опровергал. Позже суд все же подвердил, что супруги подали заявление о расторжении брака.

Затем артист раскрыл шокирующую причину развода с Арнтгольц. Он рассказал, что одной из причин разрыва стали его психологические проблемы. Актер также говорил, что не стоит сохранять брак ради детей.

«Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример…» — рассуждал актер.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна АрнтгольцИсточник: Legion-Media.ru

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актеры познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году. Спустя три года они поженились, а еще через год у пары родился сын Данила.

Ранее Богатырев рассказал, как провел первые после развода с Арнтгольц новогодние каникулы.