«Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример…» — рассуждал актер.