Ника Здорик прокомментировала слухи о романе с Марком Богатыревым. После того, как актеров заметили вместе на публике, ряд СМИ опубликовали новости о романе 24-летней Здорик и 41-летнего Богатырева.
«Не сочиняйте! Мы с Марком 10 лет дружим и в одном театре росли», — высказалась актриса под одной из публикаций.
В декабре 2025 года Богатырев развелся со своей женой Татьяной Арнтгольц. Новости о том, что актер подал на развод, появились в середине ноября 2025 года. Однако он в беседе с журналистами их опровергал. Позже суд все же подвердил, что супруги подали заявление о расторжении брака.
«Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример…» — рассуждал актер.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актеры познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году. Спустя три года они поженились, а еще через год у пары родился сын Данила.
Ранее Богатырев рассказал, как провел первые после развода с Арнтгольц новогодние каникулы.