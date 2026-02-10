Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетян

Стивен Спилберг, предваряя выход фильма «День разоблачения», рассказал о своем интересе к инопланетянам.
«Меня всегда завораживали вещи, которые нельзя объяснить, и я снял много фильмов о таких вещах — от акул до летающих тарелок, — говорит 79-летний режиссер. — Когда я был совсем маленьким, я помню, как у меня возникло настоящее любопытство к ночному небу и тому, что там происходит, и не к возможности, а к гарантии того, что за пределами нашей планеты существует жизнь».
Спилберг впервые представил кадры из нового фильма, в котором снимаются Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго, в тизер-трейлере в декабре. В апреле 2024 года Variety сообщило, что знаменитый режиссер разрабатывает фильм об НЛО, основанный на его собственной оригинальной идее, совместно со сценаристом Дэвидом Коэппом, автором сценариев к «Парку Юрского периода» 1993 года и «Войне миров» 2005 года.
«Вопросы людей о том, что происходит не только в нашем небе, но и в наших мирах, в нашей реальности, достигли критической массы: одни ли мы или нет? И если кто-то знает, что мы не одни, почему нам об этом не сказали?», — задается Спилберг вопросами.
