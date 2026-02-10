Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетян

«Меня всегда завораживали вещи, которые нельзя объяснить, и я снял много фильмов о таких вещах — от акул до летающих тарелок, — говорит 79-летний режиссер. — Когда я был совсем маленьким, я помню, как у меня возникло настоящее любопытство к ночному небу и тому, что там происходит, и не к возможности, а к гарантии того, что за пределами нашей планеты существует жизнь».