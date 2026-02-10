Ричмонд
Александра Бортич опубликовала фото топлес и показала татуировку

Актриса снялась топлес и поделилась снимком в личном блоге

Звезда «Холопа» и актриса Александра Бортич снялась топлес. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Александра Бортич / фото: соцсети
Александра Бортич / фото: соцсети

31-летняя звезда сидела на кровати, повернувшись спиной к камере. Актриса показала татуировку с надписью «Любовь сильнее всего», которую набила на спине. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В июле 2025 года звезда рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Молодой человек родился в 1998 году в китайском городе Цзямусы. Его мать — китаянка, отец — армянин. Детство Сократян провел в Грузии, но в школу начал ходить уже в городе Петушки Владимирской области.

Известно, что бойфренд актрисы окончил ГИТИС, а среди его наиболее известных проектов: сериалы «Трудные подростки» и «Неверные», а также фильм «Любовь советского союза».

Ранее стало известно, что Бортич мечтает о втором ребенке от Давида Сократяна.