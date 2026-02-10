Александра Бортич опубликовала фото топлес и показала татуировку

В июле 2025 года звезда рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Молодой человек родился в 1998 году в китайском городе Цзямусы. Его мать — китаянка, отец — армянин. Детство Сократян провел в Грузии, но в школу начал ходить уже в городе Петушки Владимирской области.