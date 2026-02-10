Анна Цуканова-Котт опубликовала редкое фото своих детей

Звезда «Ералаша» Анна Цуканова-Котт показала своих повзрослевших детей. Актриса сняла на фото 17-летнего Михаила и 7-летнюю Лею во время семейного обеда в ресторане. Она поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Мои», — подписала пост артистка.
Знаменитость родила первенца в 19 лет. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Артистка отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам актрисы, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.
Ранее Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа.