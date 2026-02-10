Анна Цуканова-Котт опубликовала редкое фото своих детей

Знаменитость родила первенца в 19 лет. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Артистка отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам актрисы, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.