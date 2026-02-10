Ричмонд
Орландо Блум появился на публике с 28-летней возлюбленной

Актер Орландо Блум был замечен с 28-летней моделью Луизой Лэммель
Луиза Ламмель и Орландо Блум
Луиза Ламмель и Орландо БлумИсточник: Соцсети

Голливудский актер Орландо Блум появился на публике с предполагаемой возлюбленной, швейцарской моделью Луизой Ламмель. Фото опубликованы на сайте TMZ.

49-летний артист и 28-летняя модель посетили «Супербоул» — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоялось 8 февраля на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе, штат Калифорния. Папарацци засняли актера и модель, когда те покидали стадион Levi’s Stadium. Знаменитости шли под руку, прикрывая лица от камер.

Актер состоял в отношениях с певицей Кэти Перри с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.

Ранее Орландо Блум раскрыл, какой должна быть его идеальная возлюбленная.