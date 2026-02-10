Орландо Блум появился на публике с 28-летней возлюбленной

Актер состоял в отношениях с певицей Кэти Перри с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.