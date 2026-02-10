Ричмонд
Марго Робби рассказала, как коллега намекнул на ее лишний вес

Актриса Марго Робби заявила, что коллега принес ей книгу для похудения
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Соцсети

Голливудская актриса Марго Робби в интервью Complex вспомнила, как коллега намекнул на ее лишний вес.

«В самом начале моей карьеры один из актеров, с которым я работала, подарил мне книгу под названием “Почему француженки не толстеют”. Это была книга о том, как нужно меньше есть. Я тогда подумала: “Да ну тебя, чувак!”. По сути, он дал мне книгу, чтобы сообщить, что мне нужно похудеть», — поделилась знаменитость.

Актриса сочла поступок коллеги оскорбительным. При этом она не стала называть имя человека. Знаменитость отметила, что не знает, как сложилась его карьера.

Ранее Марго Робби вышла на публику в кожаном мини-платье.