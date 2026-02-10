Алферова отправилась в горы после публичного обсуждения ее развода с Бероевым

«Оказывается, я невероятно устала за последние несколько недель, и такое счастье случилось, что еду отдыхать! На целых пять дней в мои любимые горы. Не знаю, как вы, а я не сразу понимаю, что устала. Я умею мобилизовываться, собираться. Такой режим супергероя из марвеловских сериалов. Я раньше годами и месяцами могла в нем существовать. Сейчас быстро устаю, чему очень рада, это более здоровое состояние. А для женщины совсем не полезное. Я чувствую вашу общую поддержку… Это так вдохновляет и окрыляет! Я такое количество теплых слов услышала, спасибо большое. Но я не ангел и не святая, могу быть противной, в общем живой», — высказалась знаменитость.