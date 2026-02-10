Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок пришел на прощание с Ольгой Чиповской, которая была в составе труппы 45 лет. На траурной церемонии Крок назвал Ольгу Евгеньевну «одной из самых одаренных артисток и красивых женщин вахтанговской труппы».
По его словам, никто не ожидал, что Чиповская так внезапно уйдет из жизни. Крок отметил, что за несколько дней до смерти артистка играла Марью Дмитриевну Ахросимову в спектакле «Война и мир».
«Так нелепо и мгновенно ушла из жизни. Вы знаете, по-разному к людям относятся. Но ее в театре все очень любили. К ней всегда было очень теплое, уважительное отношение. Все понимали степень ее природного дарования как актрисы, ее потенциал… Она не сыграла тех ролей, которые она могла бы сыграть. Для нас всех это очень грустно и печально, хотя мы понимали, что у нее были проблемы со здоровьем, возраст…» — цитирует директора Театра имени Вахтангова The Voice.
Он добавил, что у Ольги Евгеньевны было много болезней, которые мешали ей жить. Крок отметил, что у заслуженной артистки России осталась единственная дочь Анна Чиповская. Именно она обнаружила тело матери в квартире. 38-летняя актриса приехала к ней домой после того, как не смогла дозвониться до родительницы.
«Оле было не 35 и не 45. У нее было много болезней, недугов, которые ей мешали жить: периодически давление подскакивало, еще что-то… Аня, я так понимаю, не могла дозвониться и поехала к ней домой, там ее нашла… После Аня перезвонила в театр, и мы об этом узнали», — заключил Крок.
Напомним, Ольга Чиповская ушла из жизни 4 февраля 2026 года. Ей было 67 лет. Актрису похоронили на Хованском кладбище.
Ранее стало известно, что бывший муж Анны Чиповской поддержал актрису на прощании с ее матерью.