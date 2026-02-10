Голливуд традиционно считается индустрией молодых, где карьера часто угасает после сорока, однако существует уникальная когорта артистов, ломающих эту статистику. Эти актеры не просто сохранили профессиональную форму к 80 и 90 годам, но и продолжают возглавлять кастинг-листы крупных студийных проектов, конкурируя с цифровыми эффектами и новыми лицами. Их текущая работа — это не эпизодические почетные камео, а полноценные драматические роли, требующие выносливости и мастерства. В нашей подборке — шесть живых легенд, чьи имена в титрах до сих пор служат знаком качества, будь то независимое кино или популярный стриминговый сериал.