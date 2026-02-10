Голливуд традиционно считается индустрией молодых, где карьера часто угасает после сорока, однако существует уникальная когорта артистов, ломающих эту статистику. Эти актеры не просто сохранили профессиональную форму к 80 и 90 годам, но и продолжают возглавлять кастинг-листы крупных студийных проектов, конкурируя с цифровыми эффектами и новыми лицами. Их текущая работа — это не эпизодические почетные камео, а полноценные драматические роли, требующие выносливости и мастерства. В нашей подборке — шесть живых легенд, чьи имена в титрах до сих пор служат знаком качества, будь то независимое кино или популярный стриминговый сериал.
Клинт Иствуд — 95 лет
Иствуд остается главным долгожителем индустрии, сохраняющим полный контроль над своими проектами. В последние годы он не только снимал кино как режиссер (выпустив юридический триллер «Присяжный номер два» в конце 2024 года), но и сам появлялся в кадре в главных ролях. Его работоспособность феноменальна: в возрасте далеко за 90 он продолжает выпускать по фильму раз в два года.
Клинт Иствуд начал карьеру в 1950-х, но мировой звездой стал благодаря «Долларовой трилогии» Серджио Леоне и образу «Человека без имени». Позже закрепил статус звезды в полицейской франшизе «Грязный Гарри». С 1970-х успешно совмещает актерство с режиссурой, получив четыре «Оскара» (за фильмы «Непрощенный» и «Малышка на миллион»).
Роберт Дювалл — 95 лет
Дювалл продолжает регулярно появляться в значимых проектах, часто выбирая роли патриархов или мудрых наставников. В 2020-х он отметился в спортивной драме Netflix «Прорваться в НБА» с Адамом Сэндлером и готическом детективе «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом. Критики отмечают, что даже в эпизодических появлениях он перетягивает внимание на себя за счет мощнейшей харизмы и актерской техники «старой школы».
Дебютировал на экране в культовом фильме «Убить пересмешника» (1962). Его карьера — это история Нового Голливуда: он играл Тома Хейгена в «Крестном отце» и подполковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня». Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие» (1983) и один из самых уважаемых характерных актеров поколения.
Рита Морено — 94 года
Морено переживает настоящий карьерный ренессанс, активно снимаясь в блокбастерах и комедиях. За последние пару лет она успела сыграть в экшн-франшизе «Форсаж 10», исполнив роль бабушки семьи Торетто, и в комедийном хите «80 для Брэди».. Ее график плотнее, чем у многих молодых актрис: она работает в кино, на телевидении и озвучивает анимационные проекты, демонстрируя завидную физическую форму и энергию.
Рита Морено – одна из немногих артистов в истории, имеющих статус EGOT (обладательница премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). Всемирную славу ей принесла роль Аниты в оригинальной «Вестсайдской истории» (1961). Спустя 60 лет она вернулась в ремейк Стивена Спилберга, символически связав две эпохи кинематографа.
Кэрол Бернетт — 92 года
«Королева телевизионной комедии» триумфально вернулась на экраны в середине 2020-х. Ее ключевой недавний проект — сериал «Палм-Рояль» на Apple TV+, где она сыграла одну из центральных ролей в ансамбле с Кристен Уиг и Лорой Дерн. Бернетт также запомнилась яркой драматической ролью в финальном сезоне культового сериала «Лучше звоните Солу».
Кэрол Бернетт стала иконой американского ТВ благодаря собственной программе «Шоу Кэрол Бернетт», которое выходило с 1967 по 1978 год и задало стандарты жанра. За свою карьеру получила шесть премий «Эмми» и множество почетных наград за вклад в культуру, оставаясь одной из самых любимых комедийных актрис США.
Ширли Маклейн — 91 год
В своем возрасте Маклейн продолжает выбирать роли эксцентричных героинь. Ее недавняя крупная работа — черная комедия «Мечта с подвохом», где она сыграла в дуэте с Питером Динклейджем. Актриса также появилась в популярном сериале «Убийства в одном здании», подтвердив свой статус звезды, способной органично существовать в современных жанровых проектах.
Ширли Маклейн начала свою карьеру с ролей в фильмах Альфреда Хичкока в 1955 году («Неприятности с Гарри»). Была единственной женщиной в знаменитом сообществе «Крысиной стае» Фрэнка Синатры. Ее фильмография включает классику, такую как «Квартира» Билли Уайлдера. В 1984 году получила «Оскар» за главную роль в драме «Язык нежности».
Харрисон Форд — 83 года
Самый «молодой» в этом списке, Форд работает с интенсивностью, которой позавидуют тридцатилетние. Он является лицом флагманского сериала Paramount+ «1923» (приквел «Йеллоустоуна»), где играет сурового патриарха Джейкоба Даттона. Кроме того, в последние годы он попрощался с ролью Индианы Джонса в пятом фильме франшизы и присоединился к киновселенной Marvel в роли генерала Росса в фильме «Капитан Америка: Новый мир».
До 30 лет Харрисон Форд работал плотником, пока Джордж Лукас не дал ему роль в «Американских граффити». Впоследствии воплотил на экране двух самых узнаваемых героев поп-культуры: Хана Соло в «Звездных войнах» и археолога Индиану Джонса. Также известен серьезными драматическими работами («Свидетель», «Беглец») и культовой ролью Рика Декарда в «Бегущем по лезвию».