Анджелина Джоли в «голом» платье пришла на кинопремьеру

50-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма «Кутюр», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 9 февраля в отеле Pathe Palace в Париже. Актриса появилась на публике в полупрозрачном платье-миди, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Джоли уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.