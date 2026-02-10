Ричмонд
Анджелина Джоли в «голом» платье пришла на кинопремьеру

Актриса вышла на публику в полупрозрачном наряде

Голливудская актриса Анджелина Джоли показала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

50-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма «Кутюр», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 9 февраля в отеле Pathe Palace в Париже. Актриса появилась на публике в полупрозрачном платье-миди, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Джоли уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между Анджелиной Джоли и Николь Кидман из-за роли в сериале.