40-летняя Ирина Шейк снялась в бюстгальтере и кожаной юбке

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и кожаной юбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
40-летняя знаменитость стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. На одном из фото супермодель предстала перед камерой в черной бюстгальтере, полурасстегнутой рубашке и кожаной юбке. Манекенщица дополнила образ кожаным ремнем, сумкой, ожерельем и сабо на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.
Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк.