Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в прозрачном топе и плавках

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста показала фигуру в «голом» топе. Модель поделилась фото в Instagram
29-летняя знаменитость стояла перед камерой в белом прозрачном топе, под который не стала надевать лиф бикини. Модель позировала в плавках в горошек, бусах и панаме. Знаменитость была запечатлена без макияжа на фоне океана.
Ранее 59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже.