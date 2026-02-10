Мать актрисы Светланы Ходченковой пожаловалась в полицию на судью

В Юрьев-Польском районном суде Владимирской области рассматривался иск Ходченковой к коммунальщикам по вопросу платы за ЖКХ. Женщина утверждает, что с 2011 года неправомерно платит за 60,2 кв. м вместо положенных ей 6 кв. м общедомовой площади.