Стэнли Кубрик славился тем, что заставлял актеров повторять одно и то же действие до тех пор, пока они не теряли связь с реальностью, переставая «играть» и начиная «жить» в кадре. Самым известным случаем стал фильм «Сияние», съемки которого превратились в ад для исполнительницы главной роли Шелли Дюваль. Режиссер намеренно изолировал актрису от группы и критиковал каждое ее действие, чтобы довести ее до состояния настоящего нервного срыва. Знаменитая сцена с бейсбольной битой на лестнице вошла в Книгу рекордов Гиннесса по количеству дублей — их было 127. Дюваль плакала по 12 часов в день, у нее начали выпадать волосы от стресса, а свои страдания в кадре она позже называла абсолютно реальными.