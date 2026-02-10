Воссозданная Александрия на 20 акрах английской сельской местности обошлась в 600 тысяч только на начальном этапе. Из-за непогоды на туманном Альбионе приходилось постоянно все ремонтировать и заменять пальмы, которые просто не выдерживали холода и сырости. В итоге александрийские декорации обошлись в 7 миллионов, хотя в финальную версию из этого этапа попало от силы 10 минут. Когда производство переехало в Италию из-за растущих затрат, еще 1,5 миллиона ушло на воссоздание увеличенной версии Римского форума. Одна только баржа Клеопатры стоила 277 тысяч — почти 2,7 миллиона сегодня. Картина выиграла 4 «Оскара», включая награду художнику-постановщику, хотя это вынудило Fox продать еще и 300 акров своей земли.