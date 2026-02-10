Про это редко говорят, но за каждым кадром стоят художники-постановщики, декораторы и большие команды мастеров, которые способны возводить целые города. Из-за этого бюджеты отдельных проектов могут превышать стоимость десятка фильмов. Иногда это оправданный риск, который с лихвой окупается в прокате, но порой все оборачивается огромной финансовой дырой для продюсеров. Вспоминаем, какие картины побили рекорды по затратам на съемочные площадки и почему создателям пришлось настолько потратиться.
«Бен-Гур» (1959)
Для своего времени «Бен-Гур» был самой дорогой картиной в истории — свыше 15 миллионов долларов (порядка 160 на сегодня). Пытаясь спастись от банкротства, MGM поставила буквально все на это масштабное полотно. К счастью, риск полностью оправдался — 147 миллионов в прокате и рекордные 11 статуэток «Оскар».
Наибольшие трудности вызвала центральная сцена гонки на колесницах. Целый год ее планировали, а съемки заняли еще три месяца. Специально для этого возвели настоящую арену ипподрома площадью 18 акров (7,3 га). Кроме того, в процессе съемок крупных планов была уничтожена одна из редких 65-мм линз стоимостью в 100 тысяч. Зато результат вошел в историю — девятиминутная гонка до сих пор считается одной из величайших экшн-сцен в кинематографе.
«Клеопатра» (1963)
Историческая драма с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном едва не обанкротила 20th Century Fox. Изначальный бюджет в 5 миллионов долларов вырос до 44 — невероятной суммы для начала шестидесятых. С учетом инфляции это около 450 миллионов.
Воссозданная Александрия на 20 акрах английской сельской местности обошлась в 600 тысяч только на начальном этапе. Из-за непогоды на туманном Альбионе приходилось постоянно все ремонтировать и заменять пальмы, которые просто не выдерживали холода и сырости. В итоге александрийские декорации обошлись в 7 миллионов, хотя в финальную версию из этого этапа попало от силы 10 минут. Когда производство переехало в Италию из-за растущих затрат, еще 1,5 миллиона ушло на воссоздание увеличенной версии Римского форума. Одна только баржа Клеопатры стоила 277 тысяч — почти 2,7 миллиона сегодня. Картина выиграла 4 «Оскара», включая награду художнику-постановщику, хотя это вынудило Fox продать еще и 300 акров своей земли.
«Водный мир» (1995)
До сих пор «Водный мир» считается одним из крупнейших кассовых провалов, хотя картина собрала 264 миллиона долларов при бюджете в 175. Дело в том, что фильм превысил смету на целых 75 миллионов. В первую очередь перерасходы связаны с «Атоллом» — плавучим городом весом в 1000 тонн и стоимостью 22 миллиона.
Действие антиутопии разворачивается в будущем, где большая часть суши находится под водой из-за климатических изменений. Съемки проходили в открытом океане у побережья Гавайев в условиях сильного ветра. Однажды мощный шторм и вовсе затопил часть площадки. Кроме того, ведущий актер Кевин Костнер постоянно влезал во все процессы и в итоге по сути отстранил режиссера Кевина Рейнольдса, заняв его место. Деление власти тоже повлияло на раздутие сметы. В итоге «Водный мир» нанес ощутимый удар по репутации звездного актера, хотя впоследствии нашел немало поклонников.
«Титаник» (1997)
Джеймс Кэмерон последний человек в Голливуде, кто станет экономить. И это относится не только к эпохе «Аватара». Для съемок «Титаника» построили практически полноразмерную копию легендарного лайнера длиной 236 метров. Общий бюджет картины превысил 200 миллионов долларов, из которых около 20-30 ушло исключительно на строительство судна и внутреннее убранство. Кроме того, в Мексике возвели специальный павильон — просто потому что ни одна существующая съемочная площадка не могла вместить макет такого масштаба.
Проект потребовал участия двух крупнейших голливудских студий — Paramount и 20th Century Fox. Первоначальная смета была удвоена в процессе работы, а Кэмерона не уволили только потому, что до конца довести эту работу уже бы не взялся никто. Критики предсказывали ленте провал, называя ее слишком дорогой и рискованной. Однако «Титаник» стал феноменом, выиграл 11 «Оскаров» и собрал более 2 миллиардов долларов с учетом перевыпусков.
«Матрица: Перезагрузка» (2003)
Для съемок погони в «Матрица: Перезагрузка» (2003) построили собственную трехполосную автомагистраль длиной около 2,4 км на заброшенной военно-морской базе в Аламеде, Калифорния. На строительство объекта, обнесенного 6-метровыми стенами из фанеры (имитирующими бетон), было потрачено 2,5 миллиона долларов. На самом деле, это тот случай, когда у создателей не было другого выбора. Ни одну другую дорогу не получилось бы перекрыть на такое продолжительное время (3 месяца).
Даже автомобили были использованы настоящие — General Motors предоставила несколько сотен моделей на безвозмездной основе. Все они по итогу были полностью уничтожены. А вот декорация после завершения съемок была разобрана, и более 95 % материалов, включая сталь и бетон, отправили на вторичную переработку.
«Пираты Карибского моря: На краю света» (2007)
На момент выхода третья часть франшизы «Пираты Карибского моря: на краю света» оказался наиболее дорогим фильмом в истории. Бюджет по некоторым оценкам достиг 341,8 миллиона долларов. Особенно впечатляют детально проработанный Сингапур XVIII века, где полы бани Сао Фэня вырезались вручную, и была отстроена «Бухта Погибших Кораблей» для совета Братства пиратов.
Знаменитая битва «Черной жемчужины» и «Летучего голландца» в водовороте снималась в бывшем авиационном ангаре Палмдейла. Корабли установили на гидравлические платформы, а актеры поддевали гидрокостюмы, чтобы выдержать многочасовые потоки воды. Все эти усилия принесли ленте две номинации на «Оскар» (за визуальные эффекты и грим) и премию Гильдии художников кино.