Голливудские звезды инвестируют в разные направлении, но рестораны — одно из наиболее популярных. Так они реализуют свою страсть к еде. Если еще удается совместить это с хорошим заработком, то они открывают все больше и больше новых мест. К тому же громкое имя гарантирует большой наплыв посетителей вначале. Правда, удержать их может только качественная кухня и безупречный сервис. Рассказываем о самых ярких примерах того, как кинодеятели покоряют гастрономические вершины.