Голливудские звезды инвестируют в разные направлении, но рестораны — одно из наиболее популярных. Так они реализуют свою страсть к еде. Если еще удается совместить это с хорошим заработком, то они открывают все больше и больше новых мест. К тому же громкое имя гарантирует большой наплыв посетителей вначале. Правда, удержать их может только качественная кухня и безупречный сервис. Рассказываем о самых ярких примерах того, как кинодеятели покоряют гастрономические вершины.
Роберт Де Ниро
Двукратный обладатель «Оскара» по праву считается «титаном» этого дела. В 1988-м Роберт Де Ниро посетил ресторан Matsuhisa в Беверли-Хиллз. Оценив мастерство шеф-повара Нобуюки Мацухиса, он предложил ему открыть заведение в Нью-Йорке. Сначала повар отказался, сославшись на то, что его бизнес в Лос-Анджелесе еще не окреп. Но через шесть лет первый Nobu распахнул свои двери для посетителей.
К проекту присоединился продюсер Мейр Тепер, и со временем он перерос в настоящую империю. На 2025 год в сети более 70 ресторанов и 40 отелей по всему миру. Де Ниро в основном занимается продвижением бренда, Тепер ведет переговоры, а Мацухиса руководит кухней. Актер также владеет отелем Greenwich Hotel, где расположено популярное место с итальянской кухней Locanda Verde. Долгое время у него еще был ресторан Tribeca Grill, где собирался весь свет Манхэттена, но 1 марта прошлого года он закрылся.
Френсис Форд Коппола
Продолжим поход по персонам «Крестного отца». Режиссер культовой картины Френсис Форд Коппола подался в виноделы еще в 1975-м. Вместе с женой Элеонорой они приобрели историческую усадьбу Нибаум. В 2006-м он расширил бизнес, купив собственность в Гейзервилле, где открылась Francis Ford Coppola Winery с бассейнами, площадками для бочче и музеем кинонаград. Центром локации стал Rustic. Меню сочетает итальянскую и международные кухни. Фишка ресторна — парилья, аргентинский гриль для мяса.
В 2021-м Коппола продал винодельню в Гейзервилле компании Delicato Family Wines за 650 миллионов долларов, чтобы профинансировать свой монументальный проект «Мегаполис». Несмотря на смену владельца Rustic продолжает работать. При этом усадьба в долине Напа осталась за мастером.
Марк Уолберг
Хотя Марк Уолберг не выглядит как любитель бургеров, почему-то не удивляешься, что вместе с братьями Донни и Полом он сосредоточился именно на этом. Первый Wahlburgers появился в 2011-м в Массачусетсе. Сеть попала в реалити-шоу на A&E, выходившего с 2014 по 2019 год с номинацией на «Эмми». У каждого брата свой фирменный бургер. Также посетителям предлагают домашние соусы и картофельные шарики.
К концу 2023-го работали 109 точек. Однако в 2025-м закрылись сразу 79 внутри супермаркетов Hy-Vee. Причина: прекращение сотрудничества. Несмотря на это, Wahlburgers расширяется в Пуэрто-Рико, Оклахоме, Лас-Вегасе, Австралии и Новой Зеландии. Параллельно Марк развивает новое направление — сеть мексиканских ресторанов Flecha.
Ева Лонгория
Хотя в «Отчаянных домохозяйках» героиня Евы Лонгории готовила из рук вон плохо, это не значит, что в реальной жизни она также далека от гастрономии. В 2008-м в Голливуде вместе со знаменитым шефом Тоддом Инглишем она открыла Beso. Заведение в атмосфере гламура сочетало стейкхаус с латиноамериканскими акцентами. В 2009-м появился второй Beso в Лас-Вегасе с ночным клубом Eve.
Но несмотря на звездный статус хозяйки, оба проекта столкнулись с трудностями. В 2011-м Beso LLC объявила о банкротстве со значительными убытками. Лонгория решила перевыпустить проект, добавив оригинальную концепцию. Так появился женский стейкхаус SHe, который закрыли в 2014-м из-за санитарных нарушений. Однако даже после этого исполнительница Габриэль Солис не остановилась. В 2021-м она запустила премиальную текилу Casa Del Sol, а через три года инвестировала в производство продуктов питания Siete Family Foods. Кроме того, она выпустила кулинарное шоу Searching for Mexico.
Сандра Буллок
Обладательница «Оскара» за роль в «Гравитации» владела двумя заведениями в Остине. Французское бистро Bess Bistro, по одной из версий названное в честь матери Сандры Буллок, проработало девять лет, но закрылось в 2015-м. При этом она лично позаботилась о трудоустройстве персонала, которому пришлось искать новую работу.
Второй проект оказался успешнее. В 2009-м актриса открыла Walton's Fancy & Staple — уникальный гибрид пекарни, кафе и цветочного магазина. Заведение, расположенное в отреставрированном здании начала XX века, специализируется на южной кухне и семейных рецептах. Оно работает по сей день и даже приобрело статус местной достопримечательности.
Райан Гослинг
Один из главных любимчиков публики Райан Гослинг уже более двадцати лет является совладельцем ресторана марокканской кухни Tagine в Беверли-Хиллз. Все началось в 2004-м, когда актер на одной из вечеринок попробовал блюда шеф-повара Бена Бенамура. Гослинг был настолько потрясен вкусом, что выразил желание есть это каждый день.
Чтобы помочь талантливому кулинару открыть свое дело, Райан вложился в проект и, по легенде, даже лично помогал с ремонтом. В и
Чтобы помочь талантливому кулинару открыть свое дело, Райан вложился в проект и, по легенде, даже лично помогал с ремонтом. В итоге получилось камерное пространство всего на несколько столиков. Приглушенный свет, джаз и обилие подушек создают узнаваемую атмосферу. А Гослинг продолжает поддерживать дело, хоть оно и не относится к крупному доходному бизнесу.
