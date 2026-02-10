Ричмонд
Стало известно, кто купил дом из сериала «Во все тяжкие»

Стример с Twitch стал обладателем дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико
Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»
Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»Источник: Legion-Media.ru

Блогер Эдин Росс, известный своими стримами на популярном сервисе Twitch, стал новым хозяином дома, участвовавшего в съемках сериала «Во все тяжкие». Об этом он рассказал в одном из своих видео.

По итогам торгов стример стал обладателем дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Не уточняется, за какую именно сумму был приобретен дом, хотя его выставляли на продажу за $4 млн. Площадь здания составляет 177 квадратных метров, где разместились четыре спальни и две ванные.

Блогер сказал, что считает приобретенный дом настоящим памятником. Он также заявил о планах разделить право собственности с актерами сериала.

«Во все тяжкие» — американский сериал, выходивший с 2008 по 2013 год. Главным героем является учитель химии Уолтер Уайт, сыгранный актером Брайаном Крэнстоном. У персонажа выявляют неоперабельный рак, тот решает обеспечить жену и детей, остаток жизни зарабатывая незаконным способом.