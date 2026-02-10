В сети восхитились внешностью 61-летней звезды «Твин Пикс» на новых фото

61-летнюю звезду, исполнившую роль Одри Хорн в сериале «Твин Пикс», запечатлели на улице во время проверки почты. Она предстала перед камерой в серых спортивных брюках, розовой футболке с изображением Иисуса Христа и клогах в тон. Также знаменитость надела солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз» и нанесла на губы красную помаду.