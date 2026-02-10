Внучка Стриженова объяснила, почему на его могиле до сих пор нет памятника

После беседы в Александрой, корреспонденты aif.ru вспомнили трогательную и мистическую историю, связанную с уходом артиста. Ее в прошлом году рассказывал сын Олега Стриженова Александр. Перед самой смертью в больнице Олег Александрович тихо попросил сиделку открыть дверь в палату, сказав: «Мама придет». Вскоре после этого его сердце остановилось. «Пришла, забрала», — с грустью вспоминал позже сын Стриженова.