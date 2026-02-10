Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети обсудили фигуру 65-летней звезды «Грязных танцев» на фото в купальнике

Актриса Дженнифер Грей опубликовала фото в купальнике
Дженнифер Грей / фото: соцсети
Дженнифер Грей / фото: соцсети

Американская актриса Дженнифер Грей опубликовала фото в купальнике и удивила пользователей сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

65-летняя звезда фильма «Грязные танцы» поделилась снимками с отдыха на пляже. Так, на одних кадрах знаменитость продемонстрировала фигуру в бикини, а на другом — в слитном купальнике с тонкими бретелями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и в черных солнцезащитных очках.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях: «По-прежнему великолепна», «С возрастом все красивее», «Одна из самых красивых женщин в мире», «Она такая старая», «Не нужно показывать всем свое тело в таком возрасте», «Я бы не стала публиковать подобные фото».

Ранее стало известно, что Дженнифер Грей вернется к роли Бэби во второй части «Грязных танцев».