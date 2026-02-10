Ричмонд
Сухоруков раскритиковал неоправданное использование оружия в фильмах

Народный артист подчеркнул, что, несмотря на наличие сильных и качественных проектов, зачастую зритель сталкивается с поверхностными решениями
Виктор Сухоруков
Виктор СухоруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Появление оружия у героев современных фильмов свидетельствует о проблемах с драматургией и подражании слабым образцам кино, сказал ТАСС народный артист России Виктор Сухоруков.

«Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет — у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на наличие сильных и качественных проектов, зачастую зритель сталкивается с поверхностными решениями.

«Если это невозможно объяснить, начинаешь подозревать, что перед тобой пошлый плагиат плохого кино. Это не жизнь и не правда», — добавил артист.

Сухоруков отметил, что редко смотрит телевизор, однако иногда включает его, чтобы оценить работу коллег.

«Я мало снимаюсь и мало смотрю, но иногда включаю телевизор — прежде всего ради актеров. Мне интересно, какие они сегодня, кто талантлив, кто интересен, кто на плаву, кто “зазвездил”. Иногда попадаются сильные, качественные работы, но чаще я разочаровываюсь», — сказал он.