Сухоруков раскритиковал неоправданное использование оружия в фильмах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Появление оружия у героев современных фильмов свидетельствует о проблемах с драматургией и подражании слабым образцам кино, сказал ТАСС народный артист России Виктор Сухоруков.
«Неважно, кто герой, какой у него достаток, где он живет — у всех пистолеты. И самое страшное, что это никак не объясняется», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на наличие сильных и качественных проектов, зачастую зритель сталкивается с поверхностными решениями.
«Если это невозможно объяснить, начинаешь подозревать, что перед тобой пошлый плагиат плохого кино. Это не жизнь и не правда», — добавил артист.
Сухоруков отметил, что редко смотрит телевизор, однако иногда включает его, чтобы оценить работу коллег.
«Я мало снимаюсь и мало смотрю, но иногда включаю телевизор — прежде всего ради актеров. Мне интересно, какие они сегодня, кто талантлив, кто интересен, кто на плаву, кто “зазвездил”. Иногда попадаются сильные, качественные работы, но чаще я разочаровываюсь», — сказал он.