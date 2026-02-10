Сухоруков раскритиковал неоправданное использование оружия в фильмах

«Я мало снимаюсь и мало смотрю, но иногда включаю телевизор — прежде всего ради актеров. Мне интересно, какие они сегодня, кто талантлив, кто интересен, кто на плаву, кто “зазвездил”. Иногда попадаются сильные, качественные работы, но чаще я разочаровываюсь», — сказал он.