«Публичная исповедь»: найден скрытый смысл в первой роли Михаила Ефремова

Спрос на спектакль с Михаилом Ефремовым, который станет первым выходом на сцену за последние пять с половиной лет, гарантирован независимо от трактовок. Об этом сообщил aif.ru руководитель PR‑агентства Роман Масленников.
Издание напоминает, что сейчас артист готовится к выходу на сцену с камерной драмой «Без свидетелей», созданной по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Разговор без свидетеля». На сцене будут только два актера: он и Анна Михалкова.
По сюжету произведения герой Ефремова — Николай — когда-то проявил малодушие и фактически стал причиной смерти своего друга-художника Владимира. Через много лет он остается один на один с бывшей супругой Анной, которой все это время была известна правда.
Aif.ru считает, что «зрители неизбежно увидят параллели между судьбой персонажа и реальной историей артиста». Разница между ними лишь в том, что в произведении вина героя заключается в молчании, а Ефремова — в действии.
«Публичная исповедь может быть, а может и не быть — для посещаемости это необязательно. Даже если автор не вкладывает такой смысл, зрители все равно его домыслят», — сказал издательству эксперт Масленников.
По его словам, сложность персонажа актера говорит о характере артиста: из-за шумихи вокруг своей ситуации он мог бы собрать полный зал, играя даже детскую роль.
«Обычно люди после таких вещей ломаются, а он здесь ведет себя как боец. Есть риск, что спектакль превратится в негласный суд над артистом, а не над героем», — отметил руководитель PR‑агентства.
Ранее сообщалось, что билеты на первый спектакль с Михаилом Ефремовым перепродают за 50 тыс. рублей.