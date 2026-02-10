Виктор Сухоруков считает некорректным деление кино на «семейное» и «несемейное»

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер театра и кино Виктор Сухоруков назвал некорректным деление кино на категории «семейное» или «несемейное», отметив, что искусство должно быть доступно всем. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Я категорически против подобных обозначений — “семейное”, “несемейное”, 18+ и так далее. Любая история должна быть доступна — по морали, по нравственности, по восприятию, по пользе», — сказал Сухоруков.
По его словам, кино как вид искусства не должно делить людей на категории.
«Кино — это искусство, а искусство не должно делить людей на категории: кому можно, кому нельзя, кто хороший, кто плохой, кто грамотный, кто неграмотный. В этом есть что-то от патриций и плебеев», — отметил актер. Он добавил, что главным критерием оценки фильма должно оставаться личное впечатление зрителя.
«Должно остаться одно — нравится или не нравится. Все», — заключил Сухоруков.
Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии им. Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре им. Моссовета.
Фильмография актера насчитывает десятки картин. Он известен, в частности, по ролям в фильмах «Брат» и «Брат 2», «Бедный, бедный Павел». «Комедия строгого режима», «Остров». За роль императора Павла I в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» Сухоруков в 2004 году был удостоен кинопремии «Ника». Среди последних киноработ актера — роли в картинах «Красавица» (в прокате с 19 февраля 2026 года), «Искупление» и сериале «Я ничего не помню».