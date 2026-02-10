Раскрыта причина смерти мамы Кевина из фильма «Один дома»

Смерть актрисы стала неожиданностью для широкой публики — представители О’Хары поначалу сообщали лишь о том, что она скончалась после непродолжительной болезни. После этого коллеги и друзья, включая Маколея Калкина, Юджина Леви, Кристофера Геста и Педро Паскаля, выразили соболезнования и отдали дань ее памяти.