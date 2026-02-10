Ричмонд
Раскрыта причина смерти мамы Кевина из фильма «Один дома»

СМИ назвали причину смерти актрисы Кэтрин О'Хары
Кэтрин О’Хара
Кэтрин О’ХараИсточник: Legion-Media.ru

Причиной смерти актрисы Кэтрин О’Хары, сыгравшей мать героя Маколея Калкина в фильме «Один дома», стала легочная эмболия. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство о смерти.

Согласно документу, выданному в округе Лос-Анджелес, легочная эмболия стала непосредственной причиной смерти 71-летней актрисы. В качестве основного заболевания в свидетельстве указан рак прямой кишки. В документе также указано, что актрису кремировали.

Кадр из фильма «Один дома»
За что зрители полюбили Кэтрин О’Хару: от «Битлджуса» до мамы из «Один дома»

Отмечается, что онколог, подписавший документ, лечил актрису с марта прошлого года и в последний раз видел ее 27 января. Кэтрин О’Хара умерла 30 января в больнице города Санта-Моника в штате Калифорния.

Смерть актрисы стала неожиданностью для широкой публики — представители О’Хары поначалу сообщали лишь о том, что она скончалась после непродолжительной болезни. После этого коллеги и друзья, включая Маколея Калкина, Юджина Леви, Кристофера Геста и Педро Паскаля, выразили соболезнования и отдали дань ее памяти.