16-летняя Анна Пересильд призналась, что ей не дарили валентинки в школе

Актриса рассказала Кино Mail о своем отношении к Дню святого Валентина

Анна Пересильд призналась в беседе с Кино Mail, что ей никогда не дарили валентинок в школе.

16-летняя звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» рассказала, что не получала признаний в День всех влюбленных от своих одноклассников: «Когда я училась в школе, мне даже валентинки никто не дарил. По-моему, валентинки на 14 февраля я всегда писала своей подружке Ане. Потому что нам никто не писал, а мы писали друг другу и были счастливы».

Она также рассказала, планирует ли в этом году поздравлять кого-либо с Днем всех влюбленных и дарить валентинки.

«Конечно, буду дарить. У меня вся семья, друзья, еще кое-кто есть. Я всем буду дарить валентинки», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что для нее любовь — это не только романтические чувства, но также особые отношения в дружбе, с родителями и другими близкими.

«Мне кажется, это просто праздник любви. А любовь — она везде и со всеми», — высказалась знаменитость.

Она посоветовала посмотреть перед 14 февраля романтический фильм «Отпуск по обмену». Актриса призналась, что сама недавно впервые увидела картину с Джудом Лоу, Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз в главных ролях.

Ранее Анна Пересильд призналась, что ей тяжело смотреть фильмы со своим участием.