16-летняя звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» рассказала, что не получала признаний в День всех влюбленных от своих одноклассников: «Когда я училась в школе, мне даже валентинки никто не дарил. По-моему, валентинки на 14 февраля я всегда писала своей подружке Ане. Потому что нам никто не писал, а мы писали друг другу и были счастливы».