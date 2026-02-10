Анна Пересильд призналась в беседе с Кино Mail, что ей никогда не дарили валентинок в школе.
16-летняя звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» рассказала, что не получала признаний в День всех влюбленных от своих одноклассников: «Когда я училась в школе, мне даже валентинки никто не дарил. По-моему, валентинки на 14 февраля я всегда писала своей подружке Ане. Потому что нам никто не писал, а мы писали друг другу и были счастливы».
Она также рассказала, планирует ли в этом году поздравлять кого-либо с Днем всех влюбленных и дарить валентинки.
«Конечно, буду дарить. У меня вся семья, друзья, еще кое-кто есть. Я всем буду дарить валентинки», — заявила актриса.
Она подчеркнула, что для нее любовь — это не только романтические чувства, но также особые отношения в дружбе, с родителями и другими близкими.
«Мне кажется, это просто праздник любви. А любовь — она везде и со всеми», — высказалась знаменитость.
Она посоветовала посмотреть перед 14 февраля романтический фильм «Отпуск по обмену». Актриса призналась, что сама недавно впервые увидела картину с Джудом Лоу, Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз в главных ролях.
