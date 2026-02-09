Ричмонд
Билеты на первый спектакль с Михаилом Ефремовым перепродают за 50 тыс. рублей

Все билеты на первые спектакли с участием артиста распроданы
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/

Перекупы устроили настоящий ажиотаж вокруг спектакля с Михаилом Ефремовым. Билеты улетели за четыре часа, а теперь их продают почти в два раза дороже, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

Билеты на спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова на 25 и 26 марта были распроданы мгновенно. Продажи стартовали сегодня, и даже те, кто занял очередь до открытия касс, с трудом смогли приобрести билеты.

Shot обнаружил, что часть выкупленных билетов уже перепродается на сторонних сайтах со значительной наценкой. Так, билеты в первые ряды партера, стоившие в кассах 25 тысяч рублей, у спекулянтов достигают 50 тысяч. Места в первом ряду бельэтажа, официальная цена которых 8 тысяч рублей, продаются перекупщиками за 12 тысяч.

Напомним, после выхода из колонии Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Михалкова. На днях он посетил первые репетиции спектакля «Без свидетелей». Актер отказался от комментариев для журналистов и быстро покинул театр. После смертельного ДТП Ефремов больше не садится за руль.