Анна Михалкова показала редкие фото с мужем и сыновьями

Актриса сняла членов своей семьи во время похода в ресторан
Анна Михалкова, фото: пресс-служба
Анна Михалкова, фото: пресс-служба

Анна Михалкова показала редкие фото со своим мужем, бизнесменом Альбертом Баковым, и сыновьями — 25-летним Андреем и 24-летним Сергеем. Актриса запечатлела их во время семейного ужина в ресторане.

Сама звезда фильма «Чувства Анны» предпочла остаться за кадром. Михалкова редко делится семейными кадрами, а на светские мероприятия чаще всего приходит со своей 12-летней дочерью Лидией.

Сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети
Сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети

Старшие сыновья актрисы живут отдельно. Звезда радуется, когда наследники приходят ее навещать.

Летом 2025 года на премьере фильма «Ровесник» Михалкова сообщила, что ей проще воспитывать дочь, чем сыновей. Она отметила, что девочки чаще всего более организованные, чем мальчики.

Муж и сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети
Муж и сыновья Анны Михалковой, фото: соцсети

«Разные характеры, разные дети с разными подходами все. И неважно: мальчик это или девочка. Но просто с девочками в моем случае, мне кажется, попроще может быть, потому что девочки более организованные, чем мальчики», — призналась Михалкова.

Анна Михалкова с дочерью
Анна Михалкова с дочерьюИсточник: Алексей Молчановский

Напомним, Анна Михалкова около 30 лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия.

Ранее Анна и Надежда Михалковы показали публике своих подросших детей. Семья посетила премьеру фильма «Буратино». 