Анна Михалкова показала редкие фото со своим мужем, бизнесменом Альбертом Баковым, и сыновьями — 25-летним Андреем и 24-летним Сергеем. Актриса запечатлела их во время семейного ужина в ресторане.
Сама звезда фильма «Чувства Анны» предпочла остаться за кадром. Михалкова редко делится семейными кадрами, а на светские мероприятия чаще всего приходит со своей 12-летней дочерью Лидией.
Старшие сыновья актрисы живут отдельно. Звезда радуется, когда наследники приходят ее навещать.
Летом 2025 года на премьере фильма «Ровесник» Михалкова сообщила, что ей проще воспитывать дочь, чем сыновей. Она отметила, что девочки чаще всего более организованные, чем мальчики.
«Разные характеры, разные дети с разными подходами все. И неважно: мальчик это или девочка. Но просто с девочками в моем случае, мне кажется, попроще может быть, потому что девочки более организованные, чем мальчики», — призналась Михалкова.
Напомним, Анна Михалкова около 30 лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия.
Ранее Анна и Надежда Михалковы показали публике своих подросших детей. Семья посетила премьеру фильма «Буратино».