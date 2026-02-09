Автор «Гарри Поттера» раскритиковала британского премьера из-за дела Эпштейна

В публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США в них нашли упоминание того, что бывший британский посол в США Питер Мандельсон пересылал Эпштейну секретную информацию. В его отношении начато уголовное расследование. Пост посла Мандельсон получил в 2024 году по указанию премьер-министра Кира Стармера, хотя о связях дипломата с Эпштейном было известно уже тогда.