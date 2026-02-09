Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии

Актер Бурунов взял с собой огромную аптечку на съемки в Индии
Сергей Бурунов на съемках в Индии
Сергей Бурунов на съемках в Индии

Актер и телеведущий Сергей Бурунов рассказал об особенностях съемок шоу «Тайный миллионер» в Индии. Его цитирует РИА Новости.

По словам Бурунова, для спокойствия ему потребовалось полчемодана лекарств, и аптечка оказалась огромной.

«Наслушался и начитался, что страна непростая для иммунитета европейского человека. Полчемодана — банки с витаминами и лекарствами», — сказал он.

Также в интервью Бурунов признался, что «загнал себя», поскольку не умеет отдыхать.

«Я просто не умею этого делать (отдыхать. — прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо», — сказал артист.