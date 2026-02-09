Юрист рассказал, что будет с первым гонораром Михаила Ефремова

Первый гонорар актера Михаила Ефремова, который впервые после после освобождения из колонии выйдет на театральную сцену 25 и 26 марта, с большой вероятностью будет полностью списан с него. Об этом aif.ru рассказал юрист Алексей Маленков.
Специалист объяснит, что у артиса есть незакрытые исполнительные производства за 2022 и 2023 годы. Исполнительные листы выписал Хамовнический районный суд.
«Вероятнее всего, это “забытые” налоги или долги по коммунальным платежам, накопившиеся за время отсидки. Приставы уполномочены списать эти суммы автоматически с первой же официальной зарплаты Ефремова в театре», — отметил юрист.
Актер исполнит главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.
Ранее сообщалось, что за билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после УДО выстроилась очередь.