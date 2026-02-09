Ричмонд
Актеру Садальскому отменили гастроли в Казахстане из-за критики президента Токаева

Садальский сообщил, что ему отменили гастроли из-за его слов о президенте Казахстана
Станислав Садальский
Станислав СадальскийИсточник: Legion-Media.ru

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале призвал закрыть на 50 лет въезд в Россию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Артист признался, что ему неинтересно комментировать депортацию из России казахского комика Нурлана Сабурова. Однако артист считает, что нужно ввести меры против Токаева. Он назвал президента Казахстана ужасным трусом и предателем, который «все время облизывает Америку».

«Украина, кстати, тоже с этого начинала… Что такое Сабуров? Пешка, говорящий попугай. Требую у нашего президента закрыть въезд в Россию Токаеву», — заявил артист.

Садальский отметил, что после публикации данного поста ему позвонили и сообщили об отмене гастролей в Казахстане. Артист должен был приехать выступать в мае 2026 года.

Ранее Садальский обратился к министру культуры из-за фильма с Ольгой Бузовой.