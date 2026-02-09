Актеру Садальскому отменили гастроли в Казахстане из-за критики президента Токаева

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале призвал закрыть на 50 лет въезд в Россию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Артист признался, что ему неинтересно комментировать депортацию из России казахского комика Нурлана Сабурова. Однако артист считает, что нужно ввести меры против Токаева. Он назвал президента Казахстана ужасным трусом и предателем, который «все время облизывает Америку».
«Украина, кстати, тоже с этого начинала… Что такое Сабуров? Пешка, говорящий попугай. Требую у нашего президента закрыть въезд в Россию Токаеву», — заявил артист.
Садальский отметил, что после публикации данного поста ему позвонили и сообщили об отмене гастролей в Казахстане. Артист должен был приехать выступать в мае 2026 года.
