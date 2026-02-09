Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Похороны заслуженной артистки РФ актрисы театра и кино Ольги Чиповской прошли на Хованском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Актриса упокоена на николохованском участке 7/о — это семейно-родовое захоронение.
4 февраля Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, служению которому заслуженная артистка посвятила 45 лет, сообщил, что Чиповская умерла на 68-м году жизни.
Вероятной причиной смерти, как рассказал ТАСС источник, стал оторвавшийся тромб. Церемония прощания с Чиповской состоялась 9 февраля в Большом портретном фойе Театра Вахтангова.