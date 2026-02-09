Эмигрировавшая в США дочь Машкова поделилась кадрами с мужем и дочерью

Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей: 15-летняя Стефания и 13-летняя Александра. Супруги уже несколько лет живут с дочерьми в США. По словам актрисы, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд. До начала СВО звезда прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.