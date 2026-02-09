Эмигрировавшая в США дочь Машкова поделилась кадрами с мужем и дочерью

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие кадры с мужем и младшей дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда «Не родись красивой» призналась подписчикам, что благодаря семье ощущает себя счастливым человеком.
«“Ну и кому ты нужна там за границей?” Им… При всем ужасе исторических предлагаемых обстоятельств я сейчас переживаю самый прекрасный человеческий и профессиональный период своей жизни. Спасибо любимой семье, обожаемым старым и новым друзьям и всем тем, кто ждет и принимает меня в театре», — подписала пост артистка.
Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. У пары двое детей: 15-летняя Стефания и 13-летняя Александра. Супруги уже несколько лет живут с дочерьми в США. По словам актрисы, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд. До начала СВО звезда прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.
