Джейкоб Элорди спровоцировал слухи о романе с известной моделью

28-летний Джейкоб Элорди, чья личная жизнь обсуждается едва ли не чаще, чем его роли в кино, снова оказался в центре внимания папарацци. Несмотря на официальный статус отношений с Оливией Джейд, с которой актер встречается последние три года, в сети заговорили о возможной новой пассии звезды «Эйфории».
Поводом для сплетен стала закрытая вечеринка в Лондоне, посвященная премьере новой экранизации «Грозового перевала». Очевидцы заметили Джейкоба в компании австралийской модели Мэди Фогг. Чтобы не привлекать лишнего внимания и избежать совместных снимков, знаменитости конспирировались: они покинули заведение по отдельности и с заметным временным интервалом.
Однако план провалился — вскоре после выхода Джейкоб и Мэди сели в один и тот же автомобиль. Представители звезд пока воздерживаются от комментариев, оставляя фанатов в догадках.
