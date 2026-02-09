Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Теории большого взрыва» откровенно рассказала о депрессии после развода

По словам актрисы Кейли Куоко, тот период стал для нее «настоящим испытанием на прочность»
Кейли Куоко
Кейли КуокоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко впервые подробно описала тяжелый эмоциональный кризис, с которым столкнулась после расставания с супругом, жокеем Карлом Куком. В эфире подкаста Дрю Бэрримор актриса призналась, что официальный разрыв в 2022 году спровоцировал у нее депрессию.

По словам Куоко, тот период стал для нее «настоящим испытанием на прочность». Актриса вспомнила критический момент перед одной из премьер.

«Однажды утром я проснулась в таком подавленном и грустном состоянии, что даже дышать не могла, просто лежала на полу. Я буквально думала, что умру, правда, я так думала. Я спросила себя: “Что я делаю?” И это было худшее утро в моей жизни, но я знала, что наступит ночь, которая должна была стать лучшей в моей жизни. Это так безумно, что иногда такие вещи случаются одновременно», — поделилась Кейли.

Несмотря на мысли о том, что ее жизнь разрушена, Куоко удалось справиться с психологическими проблемами. «Я не понимаю, как я так все помню, но эти переживания сделали меня по-настоящему новым человеком», — отметила актриса.