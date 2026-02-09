Звезда «Теории большого взрыва» откровенно рассказала о депрессии после развода

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко впервые подробно описала тяжелый эмоциональный кризис, с которым столкнулась после расставания с супругом, жокеем Карлом Куком. В эфире подкаста Дрю Бэрримор актриса призналась, что официальный разрыв в 2022 году спровоцировал у нее депрессию.
По словам Куоко, тот период стал для нее «настоящим испытанием на прочность». Актриса вспомнила критический момент перед одной из премьер.
«Однажды утром я проснулась в таком подавленном и грустном состоянии, что даже дышать не могла, просто лежала на полу. Я буквально думала, что умру, правда, я так думала. Я спросила себя: “Что я делаю?” И это было худшее утро в моей жизни, но я знала, что наступит ночь, которая должна была стать лучшей в моей жизни. Это так безумно, что иногда такие вещи случаются одновременно», — поделилась Кейли.
Несмотря на мысли о том, что ее жизнь разрушена, Куоко удалось справиться с психологическими проблемами. «Я не понимаю, как я так все помню, но эти переживания сделали меня по-настоящему новым человеком», — отметила актриса.