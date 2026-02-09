Марго Робби рассказала об интимных сценах с Джейкобом Элорди

Джейкоб Элорди и Марго Робби сыграли Хитклиффа и Кэтрин Эрншоу в экранизации «Грозового перевала». Актриса призналась, что новая картина получилась намного откровеннее, чем оригинальная книга.
«Они никогда не целовались в романе, а мы целовались много. Я целовала его везде. Часто бывало, что он просто поднимал меня и сажал на дерево. И должна сказать, это действительно приятно, это заставляет тебя чувствовать себя легкой, как перышко, такой крошечной», — поделилась воспоминаниями Марго.
Актриса также отметила, что до съемок не была знакома с литературным произведением, но, работая над новой ролью, многократно прочла этот роман. Робби искренне опасается, что получившийся фильм может стать причиной размолвок в парах.
«Я действительно задавалась вопросом, не вызовет ли этот фильм ссоры, потому что думаю, что многие мужчины после просмотра обратятся к своим партнершам с вопросом: “Я для тебя Хитклифф или Эдгар?”. И я не знаю, захотят ли они услышать ответ», — заявила Марго.
