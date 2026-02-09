Станислав Бондаренко рассказал, как относится к ИИ в кино. 40-летний актер признался, что не видит в этом ничего плохого. Более того, он не против «продать» свое лицо, которое может появиться в каком-то фильме вместо него самого.
«Если это разделение, допустим, структур, то есть музыкальное и актерское, то почему бы не использовать это. Если есть возможность это использовать и зарабатывать дополнительные деньги именно таким способом, что это будет красиво, это будет интересно и плюс еще есть живой артист, который может это еще и поддержать, то почему бы и нет?» — цитирует артиста «Пятый канал».
Он отметил, что уже есть фильмы, созданные при помощи ИИ, которые привлекают внимание зрителей. Бондаренко уверен, что нейросети и другие новшества расширяют возможности кинопроизводства. Звезда сериала «Верни мою любовь» не боится, что ИИ заменит актеров, потому что зрителям все же больше хочется смотреть на живых артистов.
«Они не смогут воссоздать то, что сможет воссоздать живой артист… На фильм, созданный искусственным интеллектом, с искусственным Ди Каприо… Все равно люди, наверное, мало захотят пойти. Они посмотрят это для такого общего образования, чтобы понять, как это выглядит, но все равно захотят пойти на живого артиста», — подчеркнул Бондаренко.
Он также вспомнил успех франшизы «Аватар», которая в основном была создана с использованием компьютерной графики и стала мировым кинохитом. Артист допустил, что ИИ все же смогут заменить людей на съемочных площадках. Однако поработить театр новым технологиям, по мнению актера, не удастся.
«Я считаю, что искусственный интеллект его не убьет. Я уже говорил по поводу театра, что театр — это в любом случае живые эмоции, это живой артист, это энергия здесь и сейчас», — заключил артист.
