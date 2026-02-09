Ричмонд
На Украине запретили фильм Спилберга «Терминал» из-за российского актера

В список запрещенных лент также вошли четыре фильма с участием другого российского актера
Кадр из фильма «Терминал»
На Украине официально запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал» (2004) из-за участия в нем российского актера Валерия Николаева, сообщает Life.ru. Под запрет также попали еще несколько иностранных и украинских картин, сообщают местные СМИ.

В список запрещенных лент также вошли четыре фильма с участием другого российского актера, Юрия Колокольникова: «Поймать с поличным» Даррена Аронофски (2025), «Крэйвен-охотник» (2024), «Телохранитель» (2017) и «Довод» Кристофера Нолана (2020).

Кроме того, запретили украинский фильм «Молитва за гетмана Мазепу» из-за эпизодической роли Никиты Джигурды. Таким образом, под ограничения попали как голливудские блокбастеры, так и национальное кино.