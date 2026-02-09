Павел Прилучный в личном блоге разместил серию новых портретных фото. 38-летний актер позировал в черном костюме и рубашке на темном фоне.
Поклонники восхитились внешним видом звезды фильма «Сказка о царе Салтане». Многие отметили, что со второй женой Зепюр Прилучной-Брутян он стал не только успешнее, но и красивее.
«Безумно харизматичный и красивые мужчина. Стиль, внешность — все при вас. Просто лучший. Восхищаюсь вами», «Стал намного лучше со второй женой! Стильный, роли — супер», «Красавчик», «Очень красивый мужчина», «Отличный вид! Правильная женщина рядом творит нужные вещи! Молодцы», «Ну, что сказать — брутал», «Женитьба во второй раз пошла ему на пользу», «Если мои внуки спросят: покажи краша своей молодости, то это будут эти фото», «Со второй женой просто расцвел».
Однако некоторые обратили внимание на изменения во внешности Прилучного. Они считают, что актер сделал пластику и омолодился с помощью косметических процедур.
«С обработкой ИИ однозначно, на некоторых фото вообще на себя не похож», «Какой-то совсем измененный, не естественный что ли», «На себя не похож», «О Прилучном напоминает только тату на шее», «Без пластики не обошлось. Комочки Биша удалил и губки сделал. Ну стильно и красиво», «Он как будто пластику сделал», «Весь загримированный и напряженный», «Омолодился?», «Глаза вообще не Паши как будто».
Напомним, Павел Прилучный в 2022 году женился во второй раз. Его супругой стала актриса Зепюр Прилучная-Брутян. Пара воспитывает двухлетнего сына Микаэля.
В 2020-м Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке почти десять лет. У актеров двое общих детей — 13-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.
