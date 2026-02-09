Дочь Заворотнюк о жизни с семьей на две страны: «Кому-то это кажется странным»

«Мне, правда, очень нравится, как сейчас устроена наша жизнь. Мы живем между Москвой и Дубаем уже три года, и со временем это перестало ощущаться как что-то сложное или выматывающее. Наоборот, появилось чувство ритма и какого-то внутреннего баланса. В Москве я особенно люблю лето, город совсем другой...Зимой же я с удовольствием возвращаюсь в Дубай. Здесь в это время идеально. Раньше мне было сложно снова входить в рутину после переездов: спорт, режим, привычки, все будто начиналось с нуля. А сейчас как будто внутри все уже отлажено. Я понимаю, что кому-то жизнь на два города кажется слишком тяжелой или странной. И это нормально. Но для меня эта смена мест как перезагрузка», — поделилась бизнесвумен.