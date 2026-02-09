Ричмонд
Дочь Заворотнюк о жизни с семьей на две страны: «Кому-то это кажется странным»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что привыкла жить на две страны
Анна Заворотнюк, фото: соцсети
Анна Заворотнюк, фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам в Telegram-канале о жизни с семьей на две страны. Модель Анна Заворотнюк большую часть времени проводит в Дубае, но часто прилетает в Москву. Блогер призналась, что не сразу привыкла к такому ритму.

«Мне, правда, очень нравится, как сейчас устроена наша жизнь. Мы живем между Москвой и Дубаем уже три года, и со временем это перестало ощущаться как что-то сложное или выматывающее. Наоборот, появилось чувство ритма и какого-то внутреннего баланса. В Москве я особенно люблю лето, город совсем другой...Зимой же я с удовольствием возвращаюсь в Дубай. Здесь в это время идеально. Раньше мне было сложно снова входить в рутину после переездов: спорт, режим, привычки, все будто начиналось с нуля. А сейчас как будто внутри все уже отлажено. Я понимаю, что кому-то жизнь на два города кажется слишком тяжелой или странной. И это нормально. Но для меня эта смена мест как перезагрузка», — поделилась бизнесвумен.

Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Ранее дочь Заворотнюк показала, как отпраздновала 30-летие в Москве.