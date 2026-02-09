Ричмонд
«Копия мамы»: 18-летняя дочь Миллы Йовович появилась на публике вместе с актрисой

Йовович посетила премьеру в компании старшей дочери Эвер
Милла Йовович с дочерью Эвер
Милла Йовович с дочерью ЭверИсточник: Legion-Media.ru

Милла Йовович и ее 18‑летняя дочь Эвер Андерсон появились вместе на премьере фильма «Дракула» в Лос‑Анджелесе 3 февраля.

50‑летняя звезда «Пятого элемента» выбрала стильный и дерзкий образ: черные колготки, мини‑юбку, кремовую рубашку и объемную джинсовую куртку. Акцентами стали красная сумка через плечо, серебряные туфли‑лодочки и цепочка.

Милла Йовович с дочерью Эвер
Милла Йовович с дочерью ЭверИсточник: Legion-Media.ru

Эвер, чье внешнее сходство с известной мамой поразило публику, выбрала черно‑белое полосатое платье с длинными рукавами и дополнила образ замшевыми сапогами в духе 2010‑х. Она распустила каштановые волосы и сделала легкий макияж с акцентом на губы.

Йовович и ее супруг, режиссер Пол У. С. Андерсон, познакомились во время съемок первой «Обители зла», где актриса сыграла главную роль. Пара поженилась в 2009 году и воспитывает трех дочерей: 18‑летнюю Эвер, 10‑летнюю Дашил и 6‑летнюю Ошин.

В день 15‑летия Эвер Йовович посвятила дочери трогательное сообщение: «Мы с папой гордимся тобой. Наблюдать, как ты растешь умной, веселой, любознательной, — огромное счастье. Я каждый день поражаюсь твоей настойчивости и невероятной доброте».