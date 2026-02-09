Эвер, чье внешнее сходство с известной мамой поразило публику, выбрала черно‑белое полосатое платье с длинными рукавами и дополнила образ замшевыми сапогами в духе 2010‑х. Она распустила каштановые волосы и сделала легкий макияж с акцентом на губы.



Йовович и ее супруг, режиссер Пол У. С. Андерсон, познакомились во время съемок первой «Обители зла», где актриса сыграла главную роль. Пара поженилась в 2009 году и воспитывает трех дочерей: 18‑летнюю Эвер, 10‑летнюю Дашил и 6‑летнюю Ошин.