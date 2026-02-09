Ричмонд
Евгений Цыганов показал архивное фото с родителями: «Они здесь мои ровесники»

Актер Евгений Цыганов опубликовал архивное фото с родителями

Актер Евгений Цыганов показал фото из своего детства. Артист опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивный кадр с родителями, снятый в 1989 году. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он тогда отдыхал с семьей в пансионате в Тарусе.

Евгений Цыганов с родителями / фото: соцсети
«На маленькой фотографии я со своими родителями. Они здесь примерно ровесники тому, кто я есть сейчас. Мы смотрим на фотокамеру, и птичка взлетает стремительно, возможно, о том чирикая, какая судьба у нас», — написал звезда «Мастера и Маргариты».

Артист родился в Москве в семье сотрудников НИИ «Титан». В 2021 году актер признался, что не служил в армии. Он уклонялся от призывов, изображая из себя студента. Артист объяснил в интервью, что поступал так ради матери. Любовь Цыганова очень боялась, что, отправив сына в армию, больше его не увидит. Актер сделал все возможное для спокойствия родного человека.

