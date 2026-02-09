Евгений Цыганов показал архивное фото с родителями: «Они здесь мои ровесники»

Артист родился в Москве в семье сотрудников НИИ «Титан». В 2021 году актер признался, что не служил в армии. Он уклонялся от призывов, изображая из себя студента. Артист объяснил в интервью, что поступал так ради матери. Любовь Цыганова очень боялась, что, отправив сына в армию, больше его не увидит. Актер сделал все возможное для спокойствия родного человека.