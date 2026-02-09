До сих пор ведутся споры о том, снималась ли «Свадьба в Малиновке» в реальном селе с таким названием. По одной версии, часть пейзажных эпизодов была снята в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. По другой, более распространенной, съемочная группа не смогла работать там из-за расположенной неподалеку воинской части, и прототипом киношной Малиновки стало село Малиновка Глобинского района Полтавской области. При этом основная часть натурных сцен все же была снята в селах Полтавщины, о которых мы рассказывали выше.

Несмотря на разночтения, в 2013 году памятник героям «Свадьбы в Малиновке» был установлен именно в Малиновке Чугуевского района Харьковской области. В настоящее время он доступен для посещения.

Автор либретто Леонид Юхвид подчеркивал, что при создании оперетты не имел в виду конкретное село. Название «Малиновка» он выбрал потому, что оно было весьма распространено в тех местах.

Съемки вызвали настоящий ажиотаж среди местных жителей. Многие стремились попасть в массовку: оплата за съемочный день составляла от 50 копеек до 3 рублей — по тем временам весьма ощутимая сумму. Те, кому ролей не доставалось, приходили просто посмотреть на процесс. Селяне наблюдали за съемками с заборов и из кустов, что вызывало серьезное недовольство руководства колхоза: из-за киноработ под угрозой оказывались полевые работы.

Трудности создавала погода. Лето 1966 года на Полтавщине выдалось необычайно жарким, и члены съемочной группы спасались от зноя в подвалах-ледниках сельских домов.

За время работы актеры и кинематографисты успели подружиться с местными жителями, которые радушно принимали гостей и щедро их угощали. Со временем это привело к обильным застольям. Опасаясь срыва съемок, режиссер Андрей Тутышкин срочно вызвал на Полтавщину жен некоторых актеров, после чего дисциплина в коллективе заметно улучшилась.

Актеры жили в домах местных жителей. Михаил Пуговкин, сыгравший вернувшегося из австрийского плена артиллериста, вспоминал, что возле дома, где он поселился с женой, рос яблоневый сад. По вечерам супруги пили там чай с клубничным вареньем.

Участники съемок отмечали, что местные жительницы особенно симпатизировали Николаю Сличенко, исполнившему роль помощника командира отряда Назара Думы. В один из вечеров актер устроил для сельчан импровизированный концерт с гитарой у костра. Большим вниманием пользовался и Михаил Водяной, сыгравший острослова Попандопуло.

Один из самых запоминающихся эпизодов фильма — танец в исполнении Михаила Пуговкина. Актер репетировал его полтора месяца, используя швабру как партнершу. Однако снять сцену долгое время не получалось. Это удалось сделать только тогда, когда актер отказался от обуви. При этом сам танец тустеп появился в США лишь в 1920-х годах, так что герой Пуговкина не мог выучить его в австрийском плену.

Во время съемок отснятый материал регулярно отправляли на «Ленфильм», где его просматривали на предмет идеологического соответствия. Картину хвалили практически все, но за исключением Леонида Юхвида. Сценарист лично приехал на площадку и устроил режиссеру серьезный скандал, который руководству студии удалось погасить лишь с большим трудом.