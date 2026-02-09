Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке», вышедшая на экраны в 1967 году, по праву считается одной из самых узнаваемых и любимых картин советского кино. Фильм Андрея Тутышкина, снятый по мотивам одноименной оперетты Бориса Александрова, мгновенно завоевал зрительскую любовь: песни ушли «в народ», реплики героев разошлись на цитаты, а кинотеатры в год премьеры собирали аншлаги. По кассовым сборам лента уступила лишь «Кавказской пленнице», что для музыкальной комедии стало настоящим триумфом.
В основе фильма — оперетта, созданная на либретто Леонида Юхвида. Будущий драматург провел детство в Харькове и еще мальчиком стал свидетелем событий Гражданской войны. Эти воспоминания легли в основу текста, написанного в 1930-х годах. Изначально музыку к украинской версии сочинил композитор Алексей Рябов, а позднее появилась русскоязычная редакция с музыкой Бориса Александрова, которая с успехом шла на сценах театров по всему СССР. К 50-летию Октябрьской революции было принято решение экранизировать оперетту — так и родился фильм, которому была уготована всенародная слава.
Действие картины разворачивается в 1919 году, в разгар Гражданской войны, в украинском селе Малиновка, где власть то и дело меняется из-за набегов белых и красных. На этом фоне разворачивается история любви пастуха Андрея и красавицы Яринки, которой угрожает нежеланный брак с атаманом Грицианом Таврическим. Комедийный сюжет, наполненный песнями, яркими персонажами и сатирой на эпоху, стал одной из причин долговечной популярности фильма.
Однако экранная Малиновка — это не одно конкретное место. Съемки проходили сразу в нескольких селах, каждое из которых внесло свой вклад в создание образа легендарной деревни. Где именно снимали фильм и какие реальные локации стали прототипом Малиновки — рассказываем далее.
Локации, где снимали фильм «Свадьба в Малиновке»
Изначально создатели «Свадьбы в Малиновке» планировали снимать фильм в тех местах, где по сюжету разворачиваются события картины. Логичным выбором выглядела киевская киностудия имени Александра Довженко, однако там проект сочли слишком несерьезным, особенно с учетом того, что экранизация была приурочена к юбилею Октябрьской революции. В результате работу над фильмом передали «Ленфильму».
Часть сцен будущей комедии снималась в павильонах ленинградской киностудии, но для создания убедительного образа украинского села требовались натурные съемки. Весной 1966 года съемочная группа отправилась в экспедицию на Украину в поисках подходящих локаций. В итоге именно в Лубенском районе Полтавской области были найдены места, которые идеально подошли для воплощения экранной Малиновки.
Полтавская область
Натурные съемки «Свадьбы в Малиновке» начались в мае 1966 года и продлились до октября. Основной площадкой стало село Пески, расположенное недалеко от города Лубны. Именно здесь была снята большая часть эпизодов под открытым небом. Село идеально подошло для фильма: в середине 1960-х годов сюда еще не добрались блага цивилизации — в Песках не было ни асфальтированных дорог, ни электричества. Это упрощало работу, так как съемочной группе не приходилось опасаться, что в кадре появятся современные столбы, провода или другие приметы времени.
Также кинематографисты работали и в соседних населенных пунктах. Так, сцены с монастырем, в котором располагалась банда атамана Грициана Таврического (Григорий Абрикосов), снимали в селе Мгар. А подходящую ветряную мельницу для фильма нашли в селе Мацковцы, также расположенном в Лубенском районе.
Запоминающаяся барская усадьба, неоднократно появляющаяся в кадре, находилась в селе Хорошки к северо-востоку от села Пески. В реальности дворец князя Щербатова к моменту съемок уже использовался как сельская школа, поэтому для фильма неподалеку была построена декорация — фасад исторического здания. Именно эту копию и видят зрители на экране. За прошедшие десятилетия декорация заметно обветшала и частично разрушилась, однако и сегодня остается одной из местных достопримечательностей, напоминающей о съемках легендарной советской комедии.
Интересные факты о съемках фильма «Свадьба в Малиновке»
История создания «Свадьбы в Малиновке» обросла множеством подробностей, легенд и забавных эпизодов, которые не менее интересны, чем сам фильм. За годы, прошедшие после премьеры, участники съемок и местные жители не раз делились воспоминаниями о том, как рождалась одна из самых любимых советских комедий.
До сих пор ведутся споры о том, снималась ли «Свадьба в Малиновке» в реальном селе с таким названием. По одной версии, часть пейзажных эпизодов была снята в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. По другой, более распространенной, съемочная группа не смогла работать там из-за расположенной неподалеку воинской части, и прототипом киношной Малиновки стало село Малиновка Глобинского района Полтавской области. При этом основная часть натурных сцен все же была снята в селах Полтавщины, о которых мы рассказывали выше.
Несмотря на разночтения, в 2013 году памятник героям «Свадьбы в Малиновке» был установлен именно в Малиновке Чугуевского района Харьковской области. В настоящее время он доступен для посещения.
Автор либретто Леонид Юхвид подчеркивал, что при создании оперетты не имел в виду конкретное село. Название «Малиновка» он выбрал потому, что оно было весьма распространено в тех местах.
Съемки вызвали настоящий ажиотаж среди местных жителей. Многие стремились попасть в массовку: оплата за съемочный день составляла от 50 копеек до 3 рублей — по тем временам весьма ощутимая сумму. Те, кому ролей не доставалось, приходили просто посмотреть на процесс. Селяне наблюдали за съемками с заборов и из кустов, что вызывало серьезное недовольство руководства колхоза: из-за киноработ под угрозой оказывались полевые работы.
Трудности создавала погода. Лето 1966 года на Полтавщине выдалось необычайно жарким, и члены съемочной группы спасались от зноя в подвалах-ледниках сельских домов.
За время работы актеры и кинематографисты успели подружиться с местными жителями, которые радушно принимали гостей и щедро их угощали. Со временем это привело к обильным застольям. Опасаясь срыва съемок, режиссер Андрей Тутышкин срочно вызвал на Полтавщину жен некоторых актеров, после чего дисциплина в коллективе заметно улучшилась.
Актеры жили в домах местных жителей. Михаил Пуговкин, сыгравший вернувшегося из австрийского плена артиллериста, вспоминал, что возле дома, где он поселился с женой, рос яблоневый сад. По вечерам супруги пили там чай с клубничным вареньем.
Участники съемок отмечали, что местные жительницы особенно симпатизировали Николаю Сличенко, исполнившему роль помощника командира отряда Назара Думы. В один из вечеров актер устроил для сельчан импровизированный концерт с гитарой у костра. Большим вниманием пользовался и Михаил Водяной, сыгравший острослова Попандопуло.
Один из самых запоминающихся эпизодов фильма — танец в исполнении Михаила Пуговкина. Актер репетировал его полтора месяца, используя швабру как партнершу. Однако снять сцену долгое время не получалось. Это удалось сделать только тогда, когда актер отказался от обуви. При этом сам танец тустеп появился в США лишь в 1920-х годах, так что герой Пуговкина не мог выучить его в австрийском плену.
Во время съемок отснятый материал регулярно отправляли на «Ленфильм», где его просматривали на предмет идеологического соответствия. Картину хвалили практически все, но за исключением Леонида Юхвида. Сценарист лично приехал на площадку и устроил режиссеру серьезный скандал, который руководству студии удалось погасить лишь с большим трудом.
Несмотря на всенародную любовь, фильм не получил значимых профессиональных наград. Зато он выдержал главное испытание — временем — и по сей день остается одной из самых любимых советских кинокомедий.