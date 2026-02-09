Швыдкой: номинация Бронзита на «Оскар» говорит о признании российского кино

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Номинация российского художника-аниматора Константина Бронзита на премию «Оскар» является символом признания кинематографических заслуг и подтверждает факт развития всей киноиндустрии. Таким мнением с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я считаю, что это очень хорошая история. Участие в данном случае — это знак признания. Тем более что он действительно выдающийся кинематографист. Если кого-то [из страны] выдвигают на премии — это признание того, что развивается [вся] киноиндустрия», — сказал Швыдкой.
По его словам, факт выдвижения на престижную международную премию говорит о высоком уровне кинематографических заслуг страны, независимо от политического контекста.
«Не важно, что это премия недружественной страны. Давайте будем откровенны, “Оскар” — это престижная премия, может быть, политизированная, как многие зарубежные премии сегодня, но это награда, имеющая абсолютно историческую репутацию», — отметил он.
Спецпредставитель президента также выразил уверенность, что российский кинематограф и в дальнейшем будет представлен на крупнейших международных премиях.
«В России кинематограф никогда не был скуден талантами. Поэтому я уверен, что это не первый и не последний раз», — заключил Швыдкой.
Константин Бронзит был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «План отступления» и «Бабочка». «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название «Кодак»). Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.