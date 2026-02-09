Швыдкой: номинация Бронзита на «Оскар» говорит о признании российского кино

Константин Бронзит был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «План отступления» и «Бабочка». «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название «Кодак»). Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.